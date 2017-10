Rusia tendrá su propio “bitcoin” oficial, el CryptoRuble

Rusia emitirá su propia criptomoneda, y ya tiene hasta nombre: la CryptoRuble.

Se trata de una moneda que no compartirá algunas de las características de oras semejantes, ya que seguramente no estará completamente descentralizada, aunque aún no se han dado detalles sobre cómo funcionará.

La noticia ha sido publicada por CoinTelegraph basándose en informes de noticias locales que citan al ministro de comunicaciones del gobierno ruso, quien ya criticó en el pasado al bitcoin por tratarse de reemplazos ilegítimos de la moneda oficial.

Por lo visto el CryptoRuble será rastreado como moneda ordinaria, por lo que no podrá usarse para lavar dinero o realizar actividades ilegales. Está basado en blockchain, eso sí, y existirá un mercado oficial para cambiarlo a la moneda local rusa.

Aunque de momento no se ha emitido ningún informe oficial indicando el valor de dicha moneda o las fechas de implantación en el mercado ruso, los rumores, que llevan manteniéndose desde hace meses, han comenzado a cobrar fuerza. El lanzamiento de una criptomoneda controlada por el gobierno no parece la mejor de las ideas, ya que los usuarios de este tipo de comercio buscan precisamente evitar el control, pero puede impulsar algunos sectores del comercio electrónico, ya que es mucho más sencillo pagar con una moneda basada en una tecnología de este tipo.