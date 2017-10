Chrome para Windows añade unos cambios para combatir los efectos del software no deseado

Toda precaución es poca a la hora de prevenir los daños que pueda causar el software no deseado que se pueda colar en cualquier momento en nuestros equipos de escritorio.

Es por ello por lo que desde Google han tomado la decisión de añadir una serie de cambios en Chrome para Windows para facilitar a los usuarios volver a la normalidad en caso de infección. En este sentido, son tres los cambios introducidos y que desde hoy comienzan a desplegarse para todos los usuarios a lo largo de los próximos días.

El primero de ellos apunta a que, a partir de ahora, Chrome para Windows detectará cuando una extensión haya realizado modificaciones en la configuración del usuario sin su consentimiento, ofreciéndole la posibilidad de volver a restaurar las configuraciones que hayan sido modificadas por esa extensión.



Entienden que el uso de las extensiones puede mejorar la experiencia en la web aunque saben que existen extensiones que puedan causar problemas, desde los más leves hasta los más graves, según cada caso, y desde ahora se ofrece a los usuarios afectados volver al punto anterior existente antes de haber instalado las extensiones maliciosas.

Por otro lado, la herramienta Chrome Cleanup ha sido rediseñada para que de cara al usuario sea más simple a la hora facilitar la tarea de eliminar el software no deseado que se haya podido colar sin el consentimiento del usuario como parte del proceso de instalación, devolviendo a Chrome a su configuración predeterminada.

Y ya por último, también con Chrome Cleanup pero en esta ocasión las modificaciones son “bajo el capó”, o sea, a nivel interno de la herramienta. Google señala que han mejorado su tecnología para la detección y eliminación de software no deseado, en el que ahora se combina el motor de detección de la empresa de seguridad TI ESET junto con la tecnología sandbox de Chrome mejorándose desde ahora su efectividad a la hora de detectar y eliminar el software no deseado.

Google resalta que la tecnología subyacente en la herramienta no es un antivirus al uso, ya que sólo se enfoca en aquel software que no cumple con su política de software no deseado.

De esta manera, Google ayudará a todos aquellos usuarios que se hayan visto afectados por el software no deseado a volver a la situación habitual.