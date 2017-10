Errores que debes evitar al usar WhatsApp

Todos los que tenemos WhatApp, disfrutamos y utilizamos esta herramienta para un sinfín de cosas. Esta plataforma de mensajería instantánea nos permite personalizar varias acciones y acceder a varias bondades que en otras aplicaciones estarían un tanto limitadas. Sin embargo, es probable que utilicemos esta aplicación de una forma no correcta en ciertas formas, ya que al hacer varias cosas, podríamos perjudicarnos a nosotros y otras personas de diferentes maneras.

Si quieres mejorar tu experiencia dentro de la aplicación, evitar hacer todas estas cosas cuando estés en ella. De esta manera, tendrás un mejor desempeño y sin crear polémicas o malos comentarios.

Enviar mensajes con mala ortografía: Ya han pasado los tiempos donde era moda enviar mensajes que le daban un golpe a la ortografía en general. Lo más recomendable, es escribir respetando las reglas gramaticales. Claro, tampoco es que escribirás como los expertos de la RAE, pero seguro que podrás hacer un buen trabajo al escribir nuevos mensajes.

Transmitir información dudosa: Los bulos en las redes sociales siempre estarán presentes, pero está de tu parte frenarlo para que no siga engañando a más personas. Cuando vayas a reenviar una información de dudosa procedencia, lo más recomendable es que no lo hagas, o en tal caso, lo que puedes hacer es buscar más datos sobre el tema.

Enviar varios mensajes continuos con frases cortas: Hola-buen-día-cómo-estás-? Probablemente uses 6 líneas para enviar cada una de las palabras anteriores. Ten en cuenta lo tedioso que puede ser el escuchar notificación tras notificación para solo ver esta información. En varias ocasiones es necesario, pues todo el mundo lo hace (incluyéndonos también), pero mientras menos lo hagas, será mucho mejor.

Excederse con las cadenas: La gota que derrama el vaso, la cadenas. ¿Tienes un contacto que siempre te envía un montón de cadenas al día? Esa puede ser una de las peores cosas en WhatsApp. Si no te gusta recibir 20 cadenas al día, pues tampoco formes parte del juego y no lo hagas. Una que otra sí vale, pero es preferible que seas selectivo para que al final del día no te bloqueen.

Cientos de emoticones tampoco es bueno: ¿Qué sería de nuestros mensajes si no utilizáramos emoticones? Aunque estos emojis son un elemento clave en nuestros chats, debes evitar colocarlos en medio de la frase o a cada rato. Unos pocos no hacen daño en lo absoluto.