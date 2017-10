Facebook permite desde hoy la realización de pedidos de comida en los Estados Unidos

Después de meses en fase de pruebas, hoy se lanza oficialmente la función que posibilita la realización pedidos de comida desde Facebook en los Estados Unidos, ya sea para recogida o entrega.

La idea es que los usuarios utilicen Facebook para, inicialmente, optar por un tipo de comida u otra en base a la cercanía de restaurantes o incluso a los comentarios que han realizado los amigos sobre aquellos restaurantes que ya han visitado, entre otros aspectos, para ahora completar la experiencia con la posibilidad de realizar pedidos, ya sea en la versión web de escritorio o directamente a través de la aplicación de Facebook para Android e iOS.



Para este lanzamiento, Facebook cuenta como socios a una serie de servicio de pedidos de comida como EatStreet, Delivery.com, DoorDash, ChowNow y Olo, así como restaurantes concretos, como Jack in the Box, Five Guys, Papa John’s y Panera, según señala la compañía en un comunicado. Los usuarios tan sólo deberán ir al menú de descubrimiento para luego ir a la sección “Order Food”, desde donde obtendrán diferentes relaciones de restaurantes, incluido sus favoritos.

Si optan por buscar entre restaurantes cercanos, podrán ir filtrando hasta conseguir el tipo de restaurantes en los que están interesados. En cualquier caso, escogido un restaurante, ya tan sólo queda presionar “Start Order” y seguir los siguientes pasos para completar el pedido, todo ello sin salir de Facebook.

A este respecto, los usuarios tendrán la posibilidad de escoger entre las diferentes opciones que se les presenten por delante, acorde a cada restaurante. Además, podrán utilizar sus cuentas que tengan en los diferentes servicios de envío de comida que dispongan o bien crear las suyas nuevas de forma sencilla, también directamente desde Facebook.

De esta manera, Facebook agrega una función más a su servicio posibilitando que los usuarios puedan cubrir un aspecto más sin necesidad de acudir a diferentes páginas.