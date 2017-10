Novedades en la app de fondos de pantalla de Google

Google Wallpapers es una de las apps con más éxito de la compañía, aplicación para android que nos permite tener fondos de pantalla originales y siempre actualizados, siguiendo “las últimas tendencias”.

Con poca frecuencia la app se actualiza con una nueva colección de imágenes, sin ser necesario realizar la actualización desde Google Play, ya que el nuevo contenido llega de forma automática a la aplicación, pero cuando llega nuevo material, todos sus usuarios invierten horas en navegar por el mismo en busca de un “nuevo look”.

Las novedades presentadas ahora merecen destacarse, ya que no solo es nuevo contenido, hay tres nuevas categorías: Formas geométricas, Subacuático y Keep Looking (diseños minimalistas bastante limpios, para los que no quieren tener fotos como fondo), aunque solo la primera es compatible con todos los dispositivos (el resto es para los nuevos Pixels).

Los nuevos fondos de pantalla en el resto de categorías también tienen a los píxeles como protagonistas, incluyendo el famoso del día lluvioso que ha aparecido en las imágenes de divulgación de los nuevos móviles.



Para los que no tienen ningún Pixel para probar estas nuevas imágenes, siempre pueden seguir con el omnipresente Zedge, que además de miles de imágenes de fondo gratuitas ofrece una enorme colección de ringtones para personalizar la experiencia de nuestro dispositivo móvil.