Cyngn, conocida antes como Cyanogen, apunta ahora a los sistemas de conducción autónoma

Cyngn, la compañía que antes se llamaba Cyanogen y que fue conocida por realizar una conocida ROM para dispositivos Android, empleada especialmente en teléfonos OnePlus, se está centrando ahora en los vehículos de conducción autónoma tiempo después de que haya abandonado el mundo Android.

De momento los detalles son escasos, en cuya web se puede leer: “Muy pronto las máquinas autónomas estarán por todas partes, en lugares sorprendentes, emocionantes nuevos factores de forma inesperados y deliciosos. CYNGN está llevando este mundo a la vida, animando a los inanimados y entregando el futuro ahora”.



El portal Axios da cuenta de que desde la compañía se está contratando personal para el desarrollo de software para los vehículos de conducción autónoma, aunque también para el desarrollo de hardware, tanto en Palo Alto, California, como en Singapur, acorde a la lista de ofertas de empleo que la compañía tiene publicada en su web.

El citado portal recuerda que recientemente, la compañía también recibió un permiso para probar vehículos de conducción autónoma en caminos públicos del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

No cabe duda de que el segmento de los vehículos de conducción autónoma está despertando bastante interés, no sólo entre empresas tecnológicas sino además entre fabricantes de vehículos, existiendo una competencia en pleno auge cuyos frutos veremos en un futuro quizás no muy lejano.