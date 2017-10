Los spinner siguen estando de moda, 2017 ha sido el año del renacimiento de este juguete que nació de una patente de 1993 (no, no es algo “nuevo”), y ahora parece que algunos fabricantes quieren aprovecharse del momento para lanzar productos paralelos con la misma idea.

Hecho por Chilli Internacional, fabricante de Hong Kong, el teléfono que veis en la imagen superior tiene una pantalla de 1,4 pulgadas, viene en seis colores, y cuenta con una pequeña memoria interna de 32 MB, ampliable a 8 GB con una tarjeta SD.

No se trata de un smartphone, no tiene aplicaciones, ni es android, pero sí cuenta con navegador y conexión Bluetooth, para que la batería no dure tantos meses. Su precio es de 20 dólares, y solo se vende en la India. Su ventaja salta a la vista: gira (ideal para ataques de ansiedad esperando una llamada).

Hace pocos días tuvo mucha visibilidad en reddit, y algunos medios, como The Verge o qz.com, ya se han hecho eco de la historia. El dispositivo tiene algunos clones que pueden comprarse en amazon, por lo que es posible adquirirlo sin necesidad de hacer un viaje a la India, aunque seguramente será uno de esos aparatos que quedarán en el fondo del cajón durante años antes de lanzarse a la basura.