Medium abre su Programa de Socios a cualquier editor que lo desee

Medium, la plataforma de blogs fundada en 2012 por Evan Williams y Biz Stone, está abriendo su Programa de Socios a cualquier editor de contenidos que esté interesado en que sus publicaciones sean accesibles tras una pasarela de pago.

Esto quiere decir que ahora, cualquier editor que lo desee, puede ganar dinero con sus publicaciones. Como comentamos en su momento, la cantidad a percibir dependerá de una serie de variables entre las que se encuentran los “claps” recibidos, equivalente a los “me gusta” de Facebook y otras plataformas sociales.

La plataforma de blogs no ha querido dar a conocer el número de suscriptores existentes en su servicio. Señalar a este respecto que los suscriptores tendrán acceso a las publicaciones de pago así como acceso temprano a las nuevas características que se vayan implementando en su servicio, todo ello por cinco dólares mensuales. La idea detrás del Programa de Socios es que los lectores puedan estar dispuestos a pagar por acceder a contenidos de calidad.



Obviamente, desde la plataforma se marca una serie de directrices a cumplir por las publicaciones que se encuentren detrás de la pasarela de pagos, entre ellas, la no existencia de publicidad, que sean contenidos originales, y que las publicaciones no haya fomento del odio.

Además, desde la plataforma consideran que todavía hay gente en seguir leyendo en un momento en el que Internet se está encaminando especialmente a los contenidos de vídeo.

De esta manera, Medium sigue apostando por incentivar a los editores a crear contenido de calidad y reciban un pago por ello. Los interesados tienen en este enlace más información al respecto.