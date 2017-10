Lentillas inteligentes, para la salud, para el mundo multimedia… todo en una infografía

Basándose en fuentes de la OMS, del British Journal of Ophtalmology, del Optometry and Vision Science Journals, del Wall Street Journal y del periódico The Independent, nos presentan hoy una infografía realmente interesante mostrando lo que nos prepara el futuro de las lentes de contacto.

Se trata de un trabajo en el que se muestran las lentillas agrupadas en sus funciones: Lentillas para captar imágenes y conectar con otros dispositivos, para mejorar la agudeza visual, para corregir problemas de visión, para monitorizar tu salud y para suministrar medicación, de distintos fabricantes, siendo en algunos casos únicamente proyectos que aún no han salido del papel.

En 2012 ya aparecieron proyectos de este tipo en la Universidad de Ghent, Bélgica, institución que desarrolló una lentilla con una pantalla curva de LED incrustada capaz de proyectar imágenes de baja resolución a la retina, algo que podría ser muy útil en el mundo de la realidad aumentada. Después de dicha fecha tanto Sony como Samsung han estado trabajando en lentes de contacto semejantes.

En el mundo de la medicina es aún más común encontrar proyectos así. Google, sin ir más lejos, trabaja con lentillas que analizan el nivel de la glucosa de los pacientes, y hay varios proyectos que desarrollan lentillas que podrían corregir problemas de visión serios a medio y largo plazo, así como las que suministran medicamentos de forma automática.

En la infografía, que aquí os dejamos, podéis ver más detalles mostrando las diversas iniciativas del sector. Podéis ver la información ampliada en este enlace de lentillasadomicilio.com: