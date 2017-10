Unfollowers for Instagram: La app para saber quién deja de seguirte en la red social

La red social, Instagram, es considerada como una de las principales aplicaciones para todos nosotros, pues su plataforma y lo que ofrece enganchan a cualquiera que entra en ella por primera vez. A todos nos gusta que nos sigan en esta app, pues queremos que todo el mundo vea lo que publicamos a diario. Sin embargo, puede suceder que una persona que nos ha seguido deje de hacerlo por cualquier razón, resultando una herramienta súper útil que nos dé a conocer el nombre de los usuarios que ya no nos siguen.

En este caso, Unfollowers for Instagram se asegura el premio como la alternativa ideal para ayudarnos a conocer toda esta clase de información de forma detallada. Si quieres dejar de seguir a esas personas que te han hecho una mala jugada al seguirte y después lo han dejado de hacer, tienes que probar esta app que se roba la atención por su sencillo funcionamiento.

Características y funcionamiento de Unfollowers for Instagram

Sin duda alguna, lo más importante que tienes que saber de esta app, es que se trata de una herramienta súper sencilla que solo necesita sincronizar nuestra cuenta de Instagram para emitir el listado correspondiente. Cuando la descargues y entres en ella, tendrás que ingresar tus datos y enseguida se abrirá el portal con la acción en específico.

Entre las columnas que la app pone a disposición encontramos la lista de usuarios que no nos siguen, los que han dejado de seguirnos recientemente, los seguidores mutuos, los fans (los usuarios que no seguimos), los seguidores fantasma y las personas que seguimos dentro de la red social. De esta manera, podrás verificar nombre por nombre, al mismo tiempo en que dejas de seguir los usuarios deseados.

Con esta sencilla herramienta podrás solucionar este fallo que puede no gustarte, así tendrás un control de todas las personas que han dejado de seguirte. Si crees que Unfollorwers for Instagram no es tan popular ni conocida, tenemos que decirte que cuenta con más de 10 millones de descargas y una valoración de 4,6 en Google Play. A continuación encontrarás su link de descarga gratuita para que te la bajes en tu móvil.

Unfollorwers for Instagram | Descarga gratuita para Android