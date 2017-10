Aparecen públicamente listas de usuarios y contraseñas de usuarios de Kickstarter y Bitly

En el año 2014, entre las compañías tecnológicas afectadas por ataques debido a las brechas de seguridad de sus respectivos sistemas, se encuentran Kickstarter y Bitly, en los que los atacantes han podido tener acceso a la base de datos de usuarios de ambos servicios.

Toda la información a la que han podido tener acceso aparece ahora, unos años más tarde, de forma pública a través de Internet, exponiéndose tanto los nombres de usuario como contraseñas, aunque en este caso, las contraseñas aparecen cifradas.



La plataforma Have I Been Pwned, especializada en alertar a los usuarios cuando sus datos hayan sido comprometidos en aquellos servicios que hayan podido ser afectados por problemas de seguridad, ha obtenido dicha información y la ha catalogado en su servicio, alertando a los usuarios afectados que hacen uso de su servicio.

Como aclaran desde Lifehacker, ahora Have I Been Pwned dispone de información de los más de 15 millones de cuentas afectadas en ambos servicios. Apuntar a que la plataforma no revelará esta información aunque sí informará a los usuarios si sus cuentas han sido afectadas en algunos servicios con tan sólo indicar sus direcciones de correo electrónico.

Con ello, los usuarios afectados deberán saber que una de las cosas que no deberán hacer, y menos si sus cuentas han sido afectadas, es usar la misma contraseña, y menos emplear una misma contraseña en todos aquellos servicios que utilicen.

Los interesados pueden acudir a Have I Been Pwned para saber si sus datos han sido expuestos en algunas brechas de seguridad de servicios que utilicen.