Ya se pueden localizar teléfonos extraviados con ayuda de Google Home

Google ya ha activado la posibilidad de encontrar dispositivos móviles extraviados a través de los altavoces inteligentes Google Home, sea cual sea el modelo que se disponga, desde el Mini hasta el Max.

Con ello, los usuarios podrán ser capaces de activar la búsqueda a través de comandos de voz como “where’s my phone” o “ring my phone” por ejemplo, en lugar de tener que ponerse frente a una pantalla, como la del portátil, para tratar de localizar donde tiene el dispositivo extraviado. Señalar que de momento, el Asistente de Google no soporta español aunque el soporte para este idioma llegará en cualquier momento de este trimestre del año.



Para el caso de que sea un dispositivo Android, Google será capaz de que el dispositivo haga ruido incluso si está en modo silencio, aunque para el caso de que sea un dispositivo iPhone, la búsqueda se limita sólo a la realización de una llamada telefónica, algo que será poco útil en aquellos casos en el que iPhone se encuentre en modo silencio.

Además, Google tendrá en cuenta la voz de la persona que realiza el comando para buscar el dispositivo móvil asociado a él, pero en aquellos casos de que disponga de varios, hará activar todos los dispositivos que tenga vinculado, donde parece ser que el orden será comenzar por el dispositivo móvil que se haya adquirido/activado de manera más reciente.

Sin duda, es una característica bastante interesante que será útil, sobre todo, para aquellos usuarios de dispositivos móviles que habitualmente los extravíen de todas las maneras posibles, desde que se sitúen dentro del sofá hasta que se caiga debajo de la cama, entre otras situaciones.