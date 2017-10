Llega la nueva generación de teléfonos Pixel de Google

Como estaba previsto, hoy, en el evento #MadebyGoogle, la compañía ha presentado la segunda generación de sus teléfonos Pixel. Como no podía ser de otro modo, la cámara vuelve a ser la gran protagonista. Para Google vuelve a tratarse por segundo año consecutivo como la mejor cámara para teléfonos móviles inteligentes, avalado por la puntuación otorgada por la publicación DxOMark.

En este aspecto, Google promete a los usuarios la capacidad de capturar fotografías nítidas, claras y detalladas en cualquier condición de luz. En lo que respecta al vídeo, también permite la captura de vídeos suaves incluso estando en movimiento gracias al uso de la estabilización de vídeo óptica y electrónica de forma combinada.



Pero además de ofrecer una experiencia fotográfica a la altura de lo que se puede esperar de un teléfono de alta gama, Google también desea que los usuarios aprovechen la cámara tanto a través de experiencias de Realidad Aumentada, donde podrán insertar personajes e interaccionar con ellos en tiempo real, o incluso realizar búsquedas, ya que los usuarios de los Pixel 2 y Pixel 2 XL tendrán acceso exclusivo en fase de vista previa a Google Lens, donde podrán saber más acerca del entorno físico en el que se encuentren.

Además, los teléfonos Pixel 2 y Pixel 2 XL se beneficiarán de las capacidades que les trae el Asistente de Google, pudiendo acceder al mismo a través Active Edge, su nueva función que se activarán con un simple apretón. La nueva generación de teléfonos Pixel también cuenta con la función Always Display, para ver las notificaciones incluso sin necesidad de entender el teléfono, e incluso con Now Playing, que permitirá a los usuarios saber la canción que se esté reproduciendo cerca de ellos. Un shazam integrado, para entendernos mejor, donde además promete no ofrecer ninguna información a Google.

Mencionar también la mejora de la batería, capaz de durar durante todo un día aunque con una carga de unos 15 minutos, los usuarios también serán capaces de tener una autonomía de 7 horas en sus teléfonos. En el aspecto de la seguridad, Google promete ofrecer actualizaciones constantes de software, algo de agradecer. Señalar que la nueva generación de teléfonos Píxel, tanto Pixel 2 como Pixel 2 XL, vendrán con Android 8.0 Oreo.

Además, Pixel 2 tendrá una pantalla de 5″ crystal-clear cinematic OLED y Pixel 2 XL tendrá una pantalla de 6″ pOLED con relación aspecto 18:9 para ofrecer experiencias inmersivas a tamaño completo. Pixel 2 estará elegible entre los colores blanco, negro y azul claro, mientras que Pixel 2 XL estará sólo en negro y blanco y negro. Señalar que ambos son resistentes al agua, con IP67, e incluso contará también con un sensor de huellas dactilares bastante rápido.

Ambos están desde hoy disponible para su prepedido a partir de los 649 dólares para Pixel 2 mientras que Pixel 2 XL estará desde los 849 dólares en los Estados Unidos, llegando también a los mercados de Australia, Canadá, Alemania, India y Reino Unido, mientras que más adelante en este mismo año llegará también a a Italia, Singapur y España.