4 herramientas para organizar las pestañas abiertas en Google Chrome

Hay dos tipos de usuarios de navegadores, aquellos que cierran todas las pestañas abiertas cuando acaban de utilizar el ordenador y aquellos que conviven con decenas (en ocasiones cientos) de pestañas diferentes abiertas. Si eres del segundo grupo y quieres descubrir formas de organizar todas las pestañas abiertas, a continuación hemos recopilado cuatro de las opciones más interesantes.

Una de las opciones más interesantes es Go to Tab, una extensión gratuita que facilita la gestión de pestañas enormemente. En concreto, la extensión se encarga de mostrar una lista con todas las pestañas que hemos abierto en las diferentes ventanas del navegador. A continuación, nos permite navegar por ellas o cerrar las que no queramos volver a utilizar. Sin duda, lo mejor de todo es que dispone de un buscador que puede ser de gran ayuda.

El funcionamiento de esta otra herramienta es algo diferente, por lo que puede resultar interesante para todos aquellos que están tratando de dejar de trabajar con tantas pestañas abiertas. En concreto, se trata de una extensión encargada de guardar temporalmente las pestañas hasta que necesitemos abrirlas de nuevo. De esta forma, el navegador estará limpio y ordenado, pero seguiremos teniendo acceso a las pestañas en caso de necesidad.

Ya os hemos hablado con anterioridad acerca de Toby, una extensión con la que podremos organizar las pestañas del navegador y acceder a las mismas con rapidez desde cualquier lugar. En concreto, esta herramienta se encarga de ordenar las pestañas abiertas en listas, facilitando así su consulta. Una de sus ventajas es que podemos crear diferentes listas, y tenemos la posibilidad de utilizar el buscador para localizar la pestaña que buscamos.

Otra de las alternativas gratuitas que encontramos en Google Chrome es tabShare, una extensión con la que no solo podremos organizar pestañas, sino que también podremos compartirlas. Sin duda, se trata una opción ideal para todos aquellos que solemos compartir diferentes enlaces con varias personas a lo largo del día, ya que facilita enormemente la tarea.