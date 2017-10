5 consejos para tener un buen perfil en Instagram

La red social del momento, Instagram, no para de recibir miles de nuevos usuarios cada día. Esta aplicación que cada cierto tiempo se actualiza, nos brinda la posibilidad de compartir todo tipo de información a través de diferentes opciones: estados y publicaciones que aparecerán en nuestro muro. En ellas podemos publicar fotos y vídeos sobre el lugar, las personas y el tiempo de donde estamos, cosa que hace que sea la mejor opción para transmitir las cosas más importantes que realizamos.

Si estás ingresando a la app por primera vez y deseas conocer los mejores tips para tener el mejor perfil dentro de ella; o bien, si ya llevas tiempo probando la herramienta, pero no has obtenido los resultados que esperabas en cuanto a la buena presentación, no te puedes perder estos 5 consejos prácticos y muy sencillos que puedes implementar para mejorar tu imagen dentro de la aplicación del momento.

No sigas a miles de cuentas

Para ser sinceros, seguir a 4.500 personas y tan solo tener 450 seguidores puede no dar el mejor aspecto a tu cuenta dentro de la app. Claro, no hay un número limitado de usuarios a seguir, pero cuando se suman las cuentas de famosos del cine, del deporte, tus amigos, las tiendas online y todo lo demás, verás que la lista aumenta de forma significativa en donde puedes no darte cuenta de ello. Lo ideal es mantener un equilibrio entre los seguidores y los seguidos, aunque venga, si tienes más seguidores que seguidos, mejor que mejor.

Sube fotos con lo más importante del día o de la semana

No creas que por postear 15 fotos al día de cualquier ocasión pueden hacer que tu perfil se vea estupendo. En este caso, la calidad siempre debe de primar, pues se trata de tu imagen que será mostrada al mundo por medio de fotografías, buenas fotografías. Céntrate en publicar fotos que realmente te gusten y no subas imágenes por subirlas.

Si tienes el perfil bloqueado o desbloqueado, la foto principal debe ser impecable

Ya sea que tengamos el perfil bloqueado o sin acceso restringido, tu foto principal debe de estar bien conservada y con ciertas características: en primer lugar, queda mejor una foto personal tuya, y no una con otras personas o de un paisaje donde no se te puede evidenciar con claridad, por ejemplo; la resolución debe de ser muy buena; y por último, mientras más natural y realista sea, mucho mejor para tu perfil.

No abuses de las historias

Desde hace meses se ha venido disfrutando de esta función dentro de la app, pero, ¿no te ha pasado que te toca ver 20 historias de un mismo usuario y al mismo tiempo? Eso, sinceramente, resulta tedioso y de poco gusto. La idea de esta herramienta es dar a conocer algunas de las cosas más importantes que se han realizado durante el día, pero, ¿cuántas personas crees que verían todos tus estados? De seguro que a ti tampoco te gustaría observar esa gran cantidad de publicaciones.

Los hashtags son necesarios, pero solo los más importantes

Inventar hashtags que no tienen sentido pueden ser perjudicial para tu perfil, pues si subes una foto con varias etiquetas, puede que el mensaje sea mucho más corto que todos los # que has decidido implementar para darle mayor visualización a tu publicación. Existen etiquetas realmente interesantes, pero otras, simplemente están de relleno, y aparte, no se ven bien cuando las sobreexcedes. Ubica los hashtags que creas que son la palabra clave y que identifican tu próximo post, así verás como llegan nuevos e interesantes usuarios.

Recuerda que se trata de consejos para ayudar a mejorar tu imagen dentro de la aplicación, por lo que al final, tú y solo tú tienes la decisión de elegir qué hacer en tu Instagram.