Uber actualiza su app con palabras y frases en lengua de señas

El equipo de Uber lanzó una actualización para su aplicación, teniendo en cuenta a aquellos conductores que tienen algún tipo de discapacidad auditiva.

Se han añadido una serie de palabras en Lenguaje de Señas Americano, como Hola o Gracias, para facilitar la comunicación, como se muestra en la imagen:

Además, se da la posibilidad al pasajero de aprender en ALS el nombre del conductor, deletreando cada una de sus letras.



Encontrarán esta nueva función en el feed de la app, y con solo seleccionar la tarjeta que dice “Next time your driver is Deaf or Hard of Hearing…”, verán las opciones que mencionamos. Cada palabra o letra se mostrará como un gif, para que puedan realizar correctamente los movimientos de los dedos y las manos.

Son opciones simples, que cualquier usuario puede aprender en unos minutos, o repetir con la ayuda de la aplicación. Y es una forma muy simple de mostrar interés y ser educados con aquellos que les brindan este servicio.

Esta no es la primera vez que el equipo de Uber lanza recursos para ayudar a los conductores sordos o con problemas auditivos, ya en el 2015 tuvieron una iniciativa similar, añadiendo una serie de notificaciones visuales con información de los viajes.