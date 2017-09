Netflix cancelará todos estos títulos para octubre

La plataforma de contenido a la carta Netflix cada día se encuentra produciendo series increíbles que vuelven adictos a miles. Pero entre tanta faena, también tienen como objetivo hacer una eliminación de ciertos contenidos de sus pantallas, unos por términos legales, y otros por la falta de aceptación de parte del público en general.

Para el próximo mes, cientos de fanáticos ya no podrán disfrutar de ciertas entregas, aunque la lista es muy larga para ser sinceros, pues esperábamos un par de títulos nada más, pero encontrarnos con una gran cantidad de ellos fue algo fuera de lugar.

Títulos que serán eliminados por Netflix

A continuación una lista con cada una de las entregas que ya no estarán disponibles en la plataforma en unos cuantos días. Entre las que más destacan encontramos a Prison Break y a 30 Rock, entre otras grandes series.

Para el 1 de octubre

• 30 Rock: de la temporada 1 a la temporada 7.

• A Love in Times of Selfies – Un amor en tiempos de selfies.

• Across the Universe – A través del universo.

• Barton Fink.

• Bella.

• Big Daddy – Un papá genial.

• Carousel – Carrusel.

• Cradle 2 the Grave – Nacer para morir.

• Crafting a Nation.

• Curious George: A Halloween Boo Fest – Jorge el curioso y el festival de Halloween.

• Daddy’s Little Girls – Chicas de papi.

• Dark Was the Night.

• David Attenborough’s Rise of the Animals: Triumph of the Vertebrates: Temporada 1.

• Day of the Kamikaze.

• Death Beach.

• Dowry Law.

• Dr. Dolittle: Tail to the Chief – Dr. Dolittle 4: Perro presidencial.

• Friday Night Lights: de la temporada 1 a la temporada 5.

• Happy Feet – Happy Feet: Rompiendo el Hielo.

• Heaven Knows, Mr. Allison – Sólo Dios lo sabe.

• Hellboy – Chico del infierno.

• Kagemusha – Kagemusha (La sombra del guerrero).

• Laura.

• Love Actually – Realmente amor.

• Malcolm in the Middle: de la temporada 1 a la temporada 7.

• Max Dugan Returns – Hola Sr.Dugan.

• Millennium.

• Million Dollar Baby.

• Mortal Kombat.

• Mr. 3000 – Mr. 3000, a tres hits de la fama.

• Mulholland Dr.

• My Father the Hero – Mi padre, ¡qué ligue!.

• My Name Is Earl – Mi nombre es Earl de la temporada 1 a la temporada 4.

• One Tree Hill: de la temporada 1 a la temporada 9.

• Patton.

• Picture This.

• Prison Break: de la temporada 1 a la temporada 4.

• The Bernie Mac Show: de la temporada 1 a la temporada 5.

• The Shining – El resplandor.

• The Wonder Years: de la temporada 1 a la temporada 6.

• Titanic.

Para el 19 de octubre

• The Cleveland Show – El show de Cleveland de la temporada 1 a la temporada 4.

Para el 21 de octubre

• Bones: de la temporada 5 a la temporada 11.

Para el 27 de octubre

• Hotel Transylvania 2.

• Lie to Me – Miénteme de la temporada 2 a la temporada 3.

• Louie: de la temporada 1 a la temporada 5.

Para el 29 de octubre

• Family Guy – Padre de familia de la temporada 9 a la temporada 14.

Como pudiste haber observado, se trata de más de 45 series que le dirán adiós a las pantallas de Netflix. Pero venga, cada mes también se agregan más y mejores entregas, así que hay por qué preocuparse. Aquí tenéis, por ejemplo, as novedades de este mes presentadas por Netflix Brasil: