Campsite, para mejorar nuestra bio de Instagram

Instagram es una red social incompleta. Podemos poner fotos, añadir pegatinas, crear historias, seguir gente, incluir perfiles privados… pero hay una enorme cantidad de funciones “básicas” que aún no existen en ella.

No podemos programar publicaciones en una fecha futura (imagino que para no estropear el concepto de “inst-ántaneo/inst-agram“), no podemos publicar desde aplicaciones de terceros, no podemos subir fotos desde el PC sin usar trucos no obvios, no podemos tener una biografía completa con varios enlaces y detalles… es una red incompleta.

Campsite llega para solucionar ese último punto con una solución relativamente sencilla. Ofrece la posibilidad de crear un enlace dentro del cual existen otros links ordenados, con una presentación ideal para dispositivos móviles. La idea es que tengamos un link de campsite dentro de instagram, y cuando alguien pulse en él podrá ver toda la información que hayamos ido incluyendo. En el ejemplo de la captura superior ponemos un link apuntando al canal de WWWhatsnew en Telegram, para que los seguidores de nuestro Instagram lo conozcan desde allí.

Los enlaces de campsite cuentan con contador de clicks, y en cualquier momento podemos cambiar su orden o crear nuevos, sin perder el link global que guardamos en nuestra cuenta de Instagram.

Se trata de una solución sencilla, algo semejante a lo que conseguiríamos poniendo un enlace a nuestra web o a un perfil de about.me, aunque en este caso es extremadamente sencillo crear una cuenta en campsite, podemos hacerlo en pocos segundos.