Lista de Webinars gratuitos sobre tecnología para el mes de octubre

Desde IEBS han preparado una serie de webinars gratuitos que podremos disfrutar desde Internet para aprender más sobre un amplio abanico de asuntos relacionados con la tecnología y el marketing.

Las plazas para cada uno son limitadas, por lo que si os interesa algún título, daos prisa. Aquí tenéis las fechas y los temas tratados:

1 – La importancia del Business Intelligence en una estrategia Digital Customer Experience – Juan Antonio Galindo – 3 de octubre

Generar datos en tiempo real y transformarlos en paneles accesibles, para que, cualquier empleado de una empresa pueda tomar tomar decisiones de forma rápida y eficaz, es posible gracias a herramientas de Business Intelligence; una solución excepcional para conseguir una buena estrategia digital customer experience.

Enlace: Pulsa aquí

2 – Imagen de Marca o Branding. Cómo conseguir que sea atractiva, impactante… y bien posicionada – Javier Trapero – 4 de octubre

El branding o estrategia de marca se puede convertir en tu mejor aliado a la hora de fidelizar usuarios a tu marca. Es necesario seguir una serie de etapas para conseguir el objetivo propuesto: que tu marca sea atractiva para los consumidores.

Enlace: Pulsa aquí

3 – Cómo ser un Digital Nómada y no morir en el intento – Andreina Peñaloza – 5 de octubre

No estar atado a unos horarios, a una oficina y a un trabajo durante años y dedicarte a viajar conociendo lugares increíbles sin preocupaciones económicas, es posible, si te conviertes en un nómada digital.

Enlace: Pulsa aquí

4 – El cambio de rol de los usuarios en las Narrativa Transmedia – Laia Vidal – 11 de octubre

Las nuevas tecnologías han hecho que no sólo la comunicación haya sufrido cambios en su manera de ser, sino también, los usuarios han transformado su visión. El consumidor se ha convertido en prosumidor, ya que, no sólo consume, si no que comparte, crea e interactúa de manera valiosa con la marca.

Enlace: Pulsa aquí

5 – Periodismo inmersivo: formato 360º y realidad virtual – Pavel Sidorenko- 18 de octubre

La realidad virtual se ha convertido en aliado para muchos medios de comunicación, y es que, a través de ella, se coloca a la audiencia en primera persona. Descubre cómo se está introduciendo y por qué ha dado un giro de 360º convirtiéndose en periodismo inmersivo.

Enlace: Pulsa aquí

6 – Tendencias e-Commerce y Comercio Electrónico – Ignacio Vallina – 24 de octubre

El E-commerce se ha convertido en uno de los negocios más atractivos de la actualidad. Por ello, conocer las últimas tendencias, ejemplos, ventajas y necesidades del comercio electrónico, es esencial a la hora de plantearse la creación de un E-commerce.

Enlace: Pulsa aquí

7 – ¿Quién Asesinó la Venta? – Antonio Pascual – 25 de octubre

Conseguir que tu empresa venda o no venda, alcanzar los resultados esperados o tomar las decisiones equivocadas son perspectivas que afectan a todo el conjunto de una organización. Por ello, conocer qué actuaciones pueden no favorecer las ventas son imprescindibles para el conjunto de la empresa.

Enlace: Pulsa aquí