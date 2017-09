Ya podemos configurar y gestionar recordatorios desde Google Home

Una nueva actualización para Google Home, que potencia su dinámica de altavoz inteligente y da más razones a los usuarios para utilizarlo.

Tal como lo anunciaron hoy, ya que se puede configurar y administrar recordatorios desde Google Home. Aprovechando el potencial del Asistente de Google, se podrá establecer recordatorios teniendo en cuenta diferentes contextos.

Algunos ejemplos que pone el equipo de Google, para crear recordatorios directamente desde Google Home, ya sea como eventos únicos o recurrentes son:

“Remind me to call Mom this Sunday at noon”

“Remind me to take my medicine every day at 8pm.”