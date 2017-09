Vimeo compra Livestream, para liderar la transmisión en directo

Vimeo no lanzará un sistema de suscripción de video a demanda (no competirá con Netflix y compañía), pero ha anunciado la compra de Livestream y el lanzamiento de Vimeo Live, por lo que está claro que no se rinde, sigue luchando para continuar siendo una de las principales plataformas de vídeo en Internet.

Integrará la tecnología de Livestream para que los creadores puedan capturar, editar, transmitir y archivar sus eventos en directo, siendo posible así alojar, distribuir y generar ingresos.

No han dado detalles sobre la cantidad pagada, pero la idea es cerrar el acuerdo aún este año. Han comentado en TC que es la mayor adquisición de su historia, así como su intención de seguir vendiendo herramientas y servicios a creadores de video profesionales y semiprofesionales.

Livestream transmite ya más de 10 millones de eventos al año para más de 10.000 suscriptores de pago, y casi 50 millones de espectadores sintonizan los vídeos que por allí pueden verse, por lo que estamos hablando de un gigante en el mundo de la transmisión en vivo.

Junto con la noticia de la adquisición, Vimeo lanzó hoy Vimeo Live, su primer producto para ofrecer capacidades de transmisión en vivo, una noticia extremadamente relacionada con la compra de Livestream. Con Vimeo Live podremos difundir eventos en directo en Full HD (1080p), e incluye la incorporación en la nube de transcodificación y streaming adaptativo.

La nueva plataforma ofrecerá también herramientas de distribución y marketing, con la opción de integrar el reproductor Vimeo completamente personalizable donde quieran, ver quién asiste a su evento, activar el chat en vivo y ver estadísticas en vivo y archivadas para realizar un seguimiento adecuado.