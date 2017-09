Microsoft despeja el camino para la llegada de Office 2019

En el marco de la celebración de Ignite, la conferencia de tecnología empresarial de Microsoft, la compañía ha anunciado hoy la llegada de Office 2019, que comenzará a estar disponible dentro de la segunda mitad del próximo año 2018.

Microsoft reconoce que no todas las empresas están preparadas para trasladarse a la nube, habiendo quienes prefieran tener algunas o todas las aplicaciones y servidores disponibles a nivel local. En este sentido, señala que el nuevo Office 2019 tendrá “nuevas capacidades de usuario y de TI para los clientes que aún no están preparados para la nube”.



Si bien no ha ofrecido muchos detalles, destacan que Office 2019 contará con “versiones perpetuas de las aplicaciones de Office (incluyendo Word, Excel, PowerPoint y Outlook) y servidores (incluidos Exchange, SharePoint y Skype for Business)”.

A ello se le suman novedades como las “características de entintado nuevas y mejoradas, como sensibilidad a la presión, efectos de inclinación y reproducción de tinta”, “las nuevas fórmulas y gráficos para que el análisis de datos para Excel sea más potente”, “funciones de animación visual como Morph y Zoom en PowerPoint”, y mejoras en el servidor, incluyendo “actualizaciones de la capacidad de administración, usabilidad, voz y seguridad de TI”.

Prometen ofrecer más detalles a lo largo de los próximos meses para que los interesados sepan todo lo que pueden encontrar en Office 2019, siendo el quinto lanzamiento de Office siguiendo el mismo patrón de lanzar una nueva versión cada tres años.