Pasando de iPhone a Android y de Android a iPhone

Si habéis decidido “cambiar de vida móvil” pasando de android a iPhone, o viceversa, tendréis que comenzar a buscar formas de pasar datos, contactos y aplicaciones de una plataforma a otra.

En el vídeo de hoy hablaremos sobre este tema, y os indicaremos los pasos que deben darse en el proceso de migración:

En dicho vídeo comentamos el proceso que debe realizarse si lo hacemos manualmente, pasando incluso archivos del móvil al ordenador para después enviar del ordenador al dispositivo móvil adecuado, pero también comentamos aplicaciones existentes para que la migración se haga sin necesidad de proceso manual.

La migración de las aplicaciones no puede hacerse de forma sencilla, hay que instalarlas una por una buscando en cada una de las tiendas la correspondiente versión android/iOs, suponiendo que exista. En algunos casos, como Whatsapp, por ejemplo, sí es posible migrar los datos junto a la app, ya que podemos incluso hacer backup de la información en Google Drive. Y si sois usuarios de Google Fotos, el contenido multimedia lo tendremos siempre a mano. El problema aparece cuando no existe una base de datos centralizada en una aplicación, por lo que es posible que en algunos casos no se permita realizar la migración completamente (algo que ocurre bastante con juegos).

Aún así, hoy es mucho más fácil migrar de una plataforma a otra que hace unos años, gracias a la centralización de información y de servicios en la nube (como spotify, google Fotos y demás), por lo que el trauma es mucho menor.