Microsoft Teams sustituirá a Skype for Business

Microsoft Teams nació hace poco menos de 1 año para competir con el omnipresente Slack, herramienta de comunicación entre equipos que ha sido adoptada por una enorme cantidad de usuarios en todo el mundo. Microsoft quiso reaccionar a tiempo, y presentó una herramienta semejante que permite la integración con otras plataformas de la compañía.

Ahora se muestran los planes que tiene para Teams en un futuro próximo: reemplazar a Skype for Business.

En la conferencia Ignite de Microsoft en Orlando, Florida, Microsoft comentó que pretende cerrar Skype for Business y dejar que la comunicación se realice únicamente con Microsoft Teams, un movimiento que puede acelerar la adopción de la plataforma.

Skype for Business absorbió Lync, la anterior aplicación de chat de negocios de Microsoft, en 2015, pero ahora parece claro que Teams tiene todo lo necesario para centralizar la comunicación entre empresas y dentro de la misma compañía. Microsoft dice que ha estado construyendo una nueva infraestructura de Skype que ha estado “evolucionando rápidamente”, y que servirá como el servicio de calidad empresarial para voz, video y reuniones en Microsoft Teams. En 2018 se lanzará un nuevo servidor de Skype for Business para los clientes que no estén listos para trasladarse a Teams, pero los de Office 365 serán migrados a la nueva plataforma.

Microsoft Teams irá mejorando gracias al uso de la Inteligencia artificial. Está construyendo mejores sistemas de reconocimiento de voz para mejorar una experiencia en reuniones, lo que facilitará, entre otras cosas, la traducción automática de voz en tiempo real.