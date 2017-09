3 aplicaciones para tomar notas en iOS y Android

Estamos seguros que a todos en algún momento les ha sucedido que el cerebro prende la chispa y saca una idea que necesita ser anotada para que no se nos olvide, o bien, estamos por la calle y necesitamos anotar un evento urgente que no se nos puede olvidar, pero lamentablemente, no contamos con esa herramienta especializada para ello en el móvil, así que la magia que tan solo duró unos segundos se escapa de nuestros pensamientos. Si no quieres que esto vuelva a pasar, presta atención a las siguientes apps que te ayudarán en esta tarea.

Las 3 aplicaciones que traemos para todos los usuarios iOS y Android cuentan con una plataforma sofisticada que nos permiten anotar la lista de cosas por hacer y en diferentes métodos. De esta manera, podrás llevar un control más ordenado de todo lo que tienes pendiente durante el día, la semana y el mes.

Google Keep

Con más de 100 millones de descargas, Google Keep es una de las mejoras herramientas para anotar todos los pendientes por hacer. Su interfaz ha sido diseñada con diferentes opciones de ayuda al usuario: añadir listas con fotos incluidas, crear notas rápidas a través de una nota de voz, ubicar alarmas, crear etiquetas con colores, entre otras cosas. Cada recordatorio se podrá visualizar en forma de tarjeta, así puedes disponer de él en el orden que quieras. Esta app del grande de Google se puede descargar en dispositivos iOS y Android sin costo alguno.

Google Keep: para iOS | para Android

Evernote

Otra grandiosa alternativa que también presume más de 100 millones de descargas es Evernote. Esta app orientada mayormente al ámbito profesional, ofrece diversas pestañas para que podamos utilizar la deseada para el momento: cámara, archivo adjunto, audio, dibujo, alarma o nota. Igualmente, nos permite sincronizar toda la información en la nube para hacer uso de la misma desde cualquier dispositivo. Si tienes un archivo y quieres guardarlo en la app, no hay problema, pues cuenta con la opción para adjuntar documentos de Microsoft Office, PDF, entre otros. También se puede descargar gratuitamente desde equipos iOS y Android.

Evernote: para iOS | para Android

OneNote

Microsoft también tiene su apuesta en el sector de herramienta para tomar notas de todo tipo. Su plataforma ofrece las mismas cosas que la anteriores, solo que con su toque personal incluido. Entre algunas de las características más importantes de OneNote resalta la posibilidad de ser compatible con Android Wear, accesos directos para la creación de notas rápidas, opción para compartir, etcétera. OneNote está disponible en dispositivos iOS y Android sin costo alguno.

OneNote: para iOS | para Android