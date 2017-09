5 juegos sin internet en Android para todos los gustos

El internet se ha convertido en una herramienta que utilizamos día a día, bien sea mediante datos o a través de Wi-Fi. Aunque es uno de los elementos que más se usan para cientos de tareas, existen momentos en el que nos aburrimos y no encontramos qué hacer en la web, por lo que buscamos segundas opciones de entretenimiento, pero ¿qué otra mejor que los juegos? Ya que existen cientos de entregas que se pueden utilizar sin internet y hasta para todos los gustos.

Si deseas probar un juego con el que puedas entretenerte desde cualquier parte y sin tener que pensar en las conexiones a internet, puedes descargar cualquiera de estas 5 estupendas opciones que hemos traído para ti. Cada uno posee un mecanismo de juego distinto a los demás.

Esta nueva edición trae una forma diferente de ver los juegos, ya que cuenta con unos gráficos y un sistema de jugabilidad que te dejarán asombrado. Mortal Kombat X es un juego que une la diversión de la lucha con la adicción de coleccionar cartas. Además, cuenta con un formidable elenco de luchadores, cada uno con ataques especiales, que le brindan golpes personalizados para dejar a cualquier en el piso. Una de las características más importantes es que añade el combate 3 contra 3, donde puedes elegir los mejores luchadores para guiarlos hasta lo más top del juego.

El antiguo Plants vs Zombies que conocías ha dado paso a la segunda edición: Plants vs. Zombies 2, serie que llega con muchas novedades, desde las plantas hasta los terrenos de juego. A nuestro terreno han aterrizado nuevos zombies que tenemos que destrozar a través de 11 mundos locos y más de 300 niveles. Sus gráficos y todo lo que llega con él es tan llamativo que no querrás dejar de jugar. También se trata de una entrega gratuita para todos los equipos Android.

Este juego de carreras cuenta con más de 190 autos y motos los cuales puedes personalizar y mejorar con más de 2.300 vinilos, efectos visuales en HD y de sonidos fantásticos. Para los amantes de la velocidad y de los buenos gráficos este es el juego perfecto, debido a que mantiene una interfaz que corre a buena velocidad y que nos permite competir en las cientos de pistas que tiene disponible para todos.

Es tan adictivo que se te pasaran los minutos y no lo vas a notar. Does not Commute se basa en la conducción estratégica. Aquí comenzarás conduciendo un coche en una ruta relajada y luego, poco a poco verás como se van uniendo más vehículos, los cuales tendrás que manejar para ir buscando la manera de llevarlos a su destino sin que estos choquen. ¡Descubre los personajes y los secretos que traen consigo! Igualmente, puedes bajarte este título en tu móvil sin costo alguno.

Es un juego que se desarrolla en un mundo de tres dimensiones, donde la rapidez para resolver puzzles será tu principal tarea, pues tendrás que guiar a un lindo robot hasta la cima de su casa. Para ello, tienes que construirle el camino antes de que él mismo llegue. Además de ser un juego sin internet totalmente gratuito, se diferencia de los demás por que no ocupa mucho espacio de almacenamiento en el móvil, cosa que siempre se agradece. Mekorama también está disponible para todos los dispositivos Android sin tener que pagar por ello.