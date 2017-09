4 páginas web para publicar anuncios gratis

Montar un anuncio en la web y que el mismo se pueda vender rápidamente es un tema que no siempre termina con éxito, pues hay cientos de opciones, pero unas son de pagos, otras son poco conocidas, y las demás no cumplen con las expectativas de los usuarios. De seguro te ha sucedido que quieres publicar tu libro favorito de un editor en particular por cierta razón, pero desgraciadamente llevas semanas tratando de venderlo y aún no sale un comprador; o por el contrario, estás buscando tu título preferido en la web pero no puedes adquirirlo porque no lo encuentras.

Si te ha sucedido lo anterior con miles de otros productos, te recomendamos ver las siguientes opciones para publicar y comprar miles de productos. Las páginas que presentamos a continuación son totalmente gratuitas y generalistas. No importa que producto se está ofreciendo, ya sea un carro o un collar de tu mascota, ya que estas plataformas te darán una categoría en particular para que puedas publicar tu producto sin que tengas que pagar por ello.

Es una página de grandes servicios, ya que nos ofrece una gran cantidad de categorías para que elijamos la que más necesitamos; tanto para alquilar, como para vender. En clasificados.com encontrarás desde servicios como limpieza del hogar, animación de fiestas, cursos de lo que quieras aprender y venta y alquiler de inmuebles, hasta incluso trabajos y empleos en áreas distintas. Otro apartado que destaca es la disponibilidad en una considerable cantidad de regiones, ya que está disponible de forma gratuita en más de 20 países de habla hispana.

Lo vivo y luego lo vendo. Con solo su lema, Vibbo nos dice todo. Esta página se encarga de ayudarnos a vender las cosas que ya no utilizamos y que no necesitamos. Aunque no es muy conocida por su nombre actual, pues antes era conocida como Segundamano, esta alternativa posee una plataforma similar a los visto a las redes sociales, en donde podemos ver las publicaciones de los demás usuarios, guardar las que nos gustan con tan solo un clic, filtrar el producto que deseamos a través de las diferentes opciones y hasta conversar con los demás usuarios por medio de un chat.

Cuenta con más de 10 de anuncios clasificados, por lo que su nombre no hace alusión a nada para ser sinceros. Según las estadísticas que ha efectuado esta compañía, se ha conocido que en ella se publican más de 85.000 anuncios diarios de bienes de segunda mano. Su plataforma es intuitiva y de fácil manejo para la publicación de anuncios. Los mismos se reparten en diversas categorías: motos de segunda mano, coches de ocasión, pisos de segunda mano, portátiles de segunda mano, ofertas de empleo, teléfonos de segunda mano, etcétera.

Además, esta herramienta nos ayudará a guardar los anuncios que deseamos y también a eliminarlos cuando no los necesitemos. Otro punto destacable es que cuenta con una app para dispositivos iOS y Android. Si las opciones anteriores no te han prendido la chispa, de seguro que Milanuncios lo hará.

Es considerado como el portal más antiguo de España para la publicación de anuncios. Al igual que cualquier plataforma de venta de artículos de segunda mano, su función primordial es la de difundir los productos que los dueños no necesitan, pero que otros sí los desean. La diferencia de este sitio web a los demás es que tiene muy buenas utilidades, cada una con sus características en específico. Entre las más importantes encontramos: Crear mi tablón de anuncios, recibir nuevos anuncios por email, anuncios en tu barrio y también cuenta con un registro Premium para los que desean una suscripción con mayores opciones para el cliente.