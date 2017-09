Este es el nuevo vídeo portero de Nest: Hello

Nest ha elegido el día de hoy para la presentación desde San Francisco de los nuevos dispositivos electrónicos que próximamente pondrá en el mercado, aumentando así su cartera de productos inteligentes.

En este sentido, entre los productos presentados se encuentra Hello, su primer vídeo portero inteligente con características más que interesantes. Hello cuenta principalmente con una cámara HD con todas sus lentes de cristal ofreciendo un amplio campo de visión, de 160 grados, que permitirá mostrar a las personas que se encuentren en la puerta en cada momento.



Además, ya que integra parte de la tecnología de reconocimiento facial integrada en Nest Cam IQ, Hello es capaz de identificar a la persona que se encuentra en la puerta en cada momento, avisando al propietario de la vivienda de quién se trata en cada momento, ya sea alguien conocido como un familiar, o bien alguien que es completamente desconocido, mediante notificaciones en su dispositivo móvil.

Obviamente, el propietario podrá gestionar diferentes aspectos de Hello a través de su dispositivo móvil, donde entre otras cosas, podrá ver quien se encuentra en la puerta presionando el botón. También es interesante que el propietario pueda utilizar respuestas rápidas integradas para ofrecerlas en momentos determinados, por ejemplo, si viene alguien de mensajería avisarle de que deje el pedido en un lugar determinado. En la nota indican:

Los clientes de Nest Hello pueden comunicarse desde donde estén con los invitados y desconocidos que lleguen a su puerta y mantener una conversación fluida gracias a la función ‘Habla y Escucha’ en calidad HD. La supresión de eco y la cancelación del ruido ambiental garantizan que ambos interlocutores se oigan fácilmente, incluso si hay ruido en la calle. Una lista de respuestas grabadas previamente permite responder con rapidez y claridad a los visitantes. Basta con tocar la respuesta adecuada dentro de la aplicación.

Aquellos propietarios con hijos pequeños agradecerán que Hello cuente también con el modo siesta, un modo que permitirá seguir notificando por teléfono quien está presionando botón mientras el timbre interno de Hello permanece en completo silencio, evitando así despertar a los hijos en horas determinadas.

El resto de características de Hello está conformados por su botón, micrófono, altavoz, anillo de luz y led de estado, todo ello integrado en un diseño moderno y funcional. Señalar que la conexión de Hello con el propio teléfono móvil se realizará de forma inalámbrica mediante Bluetooth de bajo consumo.

De momento se desconoce el precio al que saldrá al mercado aunque lo que si se sabe es que llegará a principios del próximo año, precisamente durante el primer trimestre del mismo.