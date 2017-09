YouTube Gaming abre la vía de los patrocinios para los creadores de contenidos

YouTube acaba de abrir las puertas a que los creadores de contenidos en YouTube Gaming tengan desde ahora una nueva vía de ingresos: los patrocinios.

Esta nueva función está disponible para todos los creadores elegibles, según YouTube. De esta manera, todos aquellos aficionados que quieran apoyar a sus creadores favoritos, no sólo podrán convertirse en patrocinadores, para lo cual deberán realizar pagos mensuales recurrentes de unos 4,99 dólares, sino además podrán comprar objetos directamente en sus canales, entre otros beneficios.



Y es que además de poder apoyar a sus creadores favoritos, aquellos aficionados que quieran convertirse en patrocinadores, también podrán obtener acceso a información privilegiada, obtendrán una insignia para destacar en los chats en vivo creada, emojis realizados por los mismos creadores, tendrán acceso al chat en directo sólo patrocinadores, y mucho más.

Pero aquí no queda la cosa, ya que YouTube señala que están probando una versión de la función de patrocinios para contenidos que no tengan nada que ver con los juegos para su aplicación principal, de manera que de salir adelante, los creadores de contenidos de la aplicación principal podrán verse motivados por esta nueva vía para seguir generando nuevos contenidos. No escapa que las principales empresas tecnológicas están luchando para disponer de contenidos originales que llamen la atención al resto de usuarios, una etapa que se está volviendo más intensa si cabe.

Señalar que YouTube Gaming ya ha visto algunos éxitos en la nueva función de patrocinios durante sus primeras pruebas, llegando incluso a ver que la principal vía de ingreso de algunos creadores es a través de la vía que hoy se abre para el resto de los creadores de contenidos de juegos, o sea, los patrocinios.

Por otro lado, YouTube está eliminando la función de los canales de pago, lanzada en el año 2013 y que actualmente cuenta con menos de un 1% de creadores que lo usan, motivo por el cual pasará a mejor vida habiendo ahora diversas vías de ingresos para los creadores