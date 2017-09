Twitter lanza la función de Artículos Populares a nivel global

Twitter acaba de lanzar globalmente una nueva función llamada Artículos Populares, disponible ya en la aplicación móvil de la compañía para las plataformas Android e iOS. La idea de la nueva función consiste en recopilar todas aquellas historias que más se estén hablando (twitteando) por los propios contactos pertenecientes a la red de un mismo usuario, el cual tendrá acceso una relación de todas estas historias a modo de filtro, evitándose tener que seguir todos los contenidos generados en su línea cronológica para estar al tanto.

La función de Artículos Populares se asemeja a la aplicación llamada Nuzzel pero a un nivel más bajo, ya que esta función no ofrece el grado de información o incluso de personalización, o dicho de otro modo, no es tan robusto como la propia Nuzzel, usada, sobre todo, por todos aquellos usuarios ávidos de información que quieren acceder directamente a las historias más compartidas sin pasar por todo el ruido que se genera en cada momento en sus perfiles sociales en Twitter y Facebook.



Para colmo, para acceder a la misma hay que profundizar en un menú de búsquedas lleno de opciones, situándose al final del todo, algo que podrá hacer desistir de su uso a más de uno. Para todos aquellos que no se rindan en la búsqueda de esta función, tendrán la mencionada relación de las historias que comentan sus contactos en Twitter.

Además de la mencionada relación, también tendrán acceso a historias relacionadas a las mas compartidas, e incluso también a las historias más populares correspondientes a sus propias localizaciones.

En cualquier caso, Twitter se ha fijado en otro servicio relacionado con las noticias para llevar algo parecido a su plataforma con el objetivo de ir incrementando el número de funciones que permitan mantener a los usuarios pegados a su aplicación el mayor tiempo posible.

El lanzamiento de la nueva función ha sido confirmada por un portavoz a BuzzFeed, el primer medio que se hace eco de este lanzamiento, y a The Verge.