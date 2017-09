5 formas de ahorrar dinero viajando por Europa

El viejo continente es uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel mundial, pues su historia, arquitectura y la población, hacen de todos los países que lo conforman una gran opción para tomar unas vacaciones. Sin embargo, por tratarse de un gran destino, también hablamos de grandes gastos y presupuesto para ir por unos días y disfrutar de varios lugares, aunque si contamos con información previa, podemos ahorrarnos bastante dinero que puede ser utilizado para otras cosas.

Si tienes en mente un viaje por algún destino europeo, no te puedes perder estas 5 formas de ahorrar dinero. Te aseguramos que si las practicas, tu bolsillo no se verá tan afectado por la inversión en el mismo. Acompáñanos a descubrir estos métodos efectivos para hacer que nuestro dinero rinda en el viaje.

Planifica el viaje con tiempo

Cruzar el charco no es cuestión de tomarse a la ligera, ya que no hablamos de un destino de 45 minutos sino de horas. En la mayoría de ocasiones es mejor programar algunas tareas, ya que lo imprevisto puede salir más costoso. Aquí entra tanto el hospedaje, la lista de cosas por hacer, fecha de salida y de llegada, etcétera.

Para comer, aléjate de las zonas turísticas, es un gancho que sale muy caro

¿Crees que comer en un restaurante con vista directa a la Torre Eiffel es económico ? Pues no, claro que no. Siempre es mejor retirarse un poco de los puntos más turísticos de la ciudad, pues en esos sectores las ofertas no abundan de a mucho. Busca restaurantes en barrios y en zonas donde no sean tan turísticas, ya que los precios en esos comercios serán más económicos que en los demás sitios.

Compra los pasajes con anticipación

Uno de los temas más comentados y a los que muchas veces no se les presta la debida atención es en relación a la compra de boletos aéreos. Mientras más tiempo de anticipación tengas para comprar un pasaje, mayores serán las probabilidades de encontrar rebajas en uno y hasta en dos asientos, todo depende de la fecha y la aerolínea. Además de las ofertas, también estás asegurando el boleto ida y vuelta, ya que puede suceder que no consigas otro vuelo con las mismas fechas de tu viaje.

Nada de taxis, mejor los buses

Lo buses tienen la particularidad de ser económicos, sofisticados y cómodos, agregándole el factor de que nos pueden trasladar a muchos más lugares que los taxis, esto en términos de rebaja. Con lo que pagas un taxi, puedes pagar varios buses con los que podrás conocer más puntos de la ciudad que estás visitando.

Si eres estudiante, no olvides llevar tu carnet

El continente europeo se toma muy en serio el tema de los estudiantes, por lo que si te encuentras preparándote en alguna carrera, puedes llevar tu carnet con el que tendrás hasta un 10% menos en diferentes productos y servicios, esto varía de acuerdo al país y lo que estemos comprando.

También es importante destacar que sería ideal que lleves tu dispositivo móvil a tope para que puedas usar el GPS, así te ahorras bastantes euros en contratar a un guía turístico. Igualmente, en Europa hay miles de grandiosos destinos gratuitos, por lo que son las mejores opciones para visitar en las vacaciones sin tener que pagar ni un céntimo por ello.