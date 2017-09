Taffy, la app con la que primero tendrás que hablar para ver a la persona

En el sector de aplicaciones para buscar pareja, sabemos que Tinder le lleva la delantera a la mayoría de alternativas digitales, pues su mecanismo de relación y comunicación es uno de los más sofisticados. Pero, cada día se presentan otras opciones para conocer gente, unas que copian a su competencia, y unas que otras innovadoras y creativas; Taffy, por ejemplo, es una de ellas.

Si bien Tinder nos reubica con la persona a la que hemos dado like y podemos ver y observar sus fotografías si ella también acepta, Taffy se diferencia por crear un sistema de comunicación intrigante y llamativo a la vez, debido a que para ver la imagen del perfil, primero tenemos que hablarle.

Características y funcionamiento de Taffy

Como todas las apps para ligar y conocer gente, Taffy nos permite crear un perfil con la información personal y una fotografía, pero esta última estará bloqueada y no será revelada en el móvil del otro usuario hasta que no hayamos intercambiamos más de 10 mensajes. La idea en general es muy buena, ya que los creadores de esta herramienta afirman que este mecanismo se basa en enfocarse en la comunicación y no en los prejuicios o temas de condiciones físicas.

Además de ello, Jhon Schenk, creador de Taffy, ha asegurado que se está trabajando en un algoritmo que puede ser capaz de estudiar la química de la conversación entre dos individuos para permitir que se abra la imagen de cada uno antes de los 10 mensajes.

En su plataforma encontraremos diversas secciones que pueden ser seleccionadas de acuerdo a lo que estemos buscando para el momento: relación estable, encuentro casual, amistad, entre otras. Sin duda alguna, es una estupenda idea que puede dejar atrás los estereotipos de muchas personas en cuanto a la escogencia de una pareja.

Taffy aún no está disponible para dispositivos móviles Android, pero ya ha arribado su estreno a equipos iOS. A través de su sitio web oficial puedes registrarte con tu número telefónico.