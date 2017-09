Google elimina las copias de seguridad de dispositivos Android a los dos meses sin uso

¿Tienen fecha de expiración las copias de seguridad que se hagan de los dispositivos Android en Google Drive? La respuesta es sí, siempre y cuando se deje de usarlos durante cierto tiempo, como bien lo ha relatado un usuario en el subreddit de Android recientemente, mostrando su sorpresa a la hora de acceder a las copias de seguridad de su teléfono Android en Google Drive por simple curiosidad y ver que ya no estaban disponibles.

La cuestión de fondo es la falta de notificaciones por distintas vías al respecto, ya que el usuario no ha recibido notificaciones de ningún tipo sobre la fecha en la que expirará las copias de seguridad de su teléfono Android, un Nexus 6P, como consecuencia de no haberlo usado durante unos pocos meses.



Y es que, según el centro de atención de Google, de no usarse el teléfono Android en dos semanas, debería aparecer automáticamente la fecha de expiración dentro de Google Drive en su sección de copias de seguridad, llegando a expirarse las copias a los dos meses de inactividad con los teléfonos y sin posibilidad alguna de recuperación, como el mismo usuario ha podido comprobar a través del centro de soporte.

De esta manera, contactos, aplicaciones, configuraciones y más que tenía han desaparecido por completo, y da igual el modelo de suscripción en Drive que se disponga, Google las elimina a los dos meses de inactividad. Este usuario, que se pasó temporalmente a iOS mediante un viejo iPhone hasta poder volver a Android con un teléfono más solvente, ahora se ha quedado sin datos que llevar al nuevo dispositivo Android en el momento que pueda disponer de él.

Son las consecuencias de depender de los servicios basado en la nube de terceros aunque, como señalamos, lo peor está en la falta de notificaciones por parte de Google para poder actuar a tiempo y evitar por otras vías perder toda esa información.

Quizás Google tome cartas en el asunto para ser transparente en esta cuestión.