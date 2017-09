Facebook lanza nuevas directrices para la monetización de contenidos

El equipo de Facebook lanzó un comunicado, anunciando nuevas directrices para la monetización de contenidos, aclarando algunos puntos y siendo firmes con algunas cuestiones, como por ejemplo, las notificas falsas.

Uno de los puntos que se mencionan, entre el tipo de contenido que no sería elegible para monetización, es la exposición a la violencia, sin importar el contexto. No importa que se trate de una campaña de concientización, o como parte de noticias, no se aceptarán contenidos que hagan alusión a escenas violentas.

Por supuesto, tampoco se tolerarán contenidos que promuevan el consumo de las drogas, o el exceso de alcohol o tabaco. Tampoco contenido que contenga lenguaje inapropiado, escenas para adultos, ni que promuevan prácticas ilegales.

También se destacaron algunos de los requisitos mínimos que deben cumplir los creadores y editores que busquen monetizar sus contenidos, como por ejemplo, tener un perfil o página durante al menos un mes.



La idea es que los editores y creadores ya hayan demostrado cierta reputación, y se pueda verificar que su participación en la plataforma es autentica.

Aún cuando se respete todas estas condiciones, son los anunciantes y marcas quienes tendrán la última palabra, ya que ellos deciden dónde se publicarán su anuncios. Podemos leer todos los puntos que incluyen estas nuevas directrices, en este enlace.