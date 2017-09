Este sitio web produce un modelo en 3D de nuestra cara a partir de una foto

La tecnología 3D ha evolucionado de manera importante a lo largo de los últimos años. De hecho, cada vez son más los proyectos que tratan de aplicar su uso en nuevos sectores. En las últimas horas nos ha llamado la atención una web capaz de generar un modelo en 3D de nuestra cara a partir de una única foto.

En concreto, la web de la que os hablamos es una demo cuyo objetivo es demostrar el trabajo de investigación de sus creadores, cuya información está disponible en el sitio web del proyecto. Si nos centramos en el funcionamiento de la herramienta, tan solo tenemos que subir una foto frontal de nuestra cara para generar un modelo en 3D.

Tal y como podéis ver en la captura de pantalla que ilustra este artículo, es posible utilizar algunas fotografías de prueba si no queremos subir una nuestra. Las imágenes utilizadas se borrarán automáticamente en un periodo de 20 minutos (a no ser que indiquemos lo contrario) y no se utilizarán para otros propósitos que la demostración de la que hablamos. Por último, destacar que es posible descargar el modelo generado en un fichero Wavefront OBJ. Además, también podemos compartir el resultado en redes sociales si desactivamos el borrado automático.

Llegados a este punto no podemos que negar que se trata de un sitio web de lo más interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el potencial y rápido funcionamiento de la tecnología empleada. Tal y como os adelantábamos, podéis probar su funcionamiento a través del siguiente enlace.