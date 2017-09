2 aplicaciones de Facebook que seguramente no conocías

Todos sabemos que Mark Zuckerberg fue el personaje encargado de darle vida a una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial: Facebook. Este creativo e innovador programador egresado de Harvard, ha sido uno de los creadores de diversas tecnologías y sistemas, y aunque la mayoría de ellas salgan a la luz pública por la puerta grande, hay otros proyectos que no logran la misma notoriedad que el mismo Facebook y hasta que Facebook Messenger, por ejemplo.

Dejando a un lado estas aplicaciones conocidas, vamos a nombrar dos redes sociales en particular que han sido desarrolladas por el grande estadounidense pero que no son tan conocidas como las anteriores y que de igual manera forman parte del catálogo oficial de la empresa norteamericana.

Esta primera aplicación es un servicio que destaca por que solamente puede ser utilizado por personas y perfiles verificados dentro de la red social. Así como lo ves, solo las cuentas con el icono de verificado pueden disfrutar de esta versión que permite que músicos, actores, deportistas y otros personajes influyentes estén al tanto de todo lo que acontece, pudiendo también transmitir en directo a todos sus seguidores.

Además, brinda la posibilidad de subir fotos, vídeos y todo tipo de actualizaciones desde el móvil. Si al igual que nosotros eres un usuario sin el icono de verificado, probablemente no hayas escuchado hablar de Facebook Mentions hasta ahora.

La segunda herramienta creada por Facebook asegura que es capaz de facilitar la comunicación con las personas a través de métodos sencillo. Facebook Hello se une con los contactos que tienes en tu dispositivo móvil para notificarte cuando alguien te llame, estar al tanto de la fecha de cumpleaños y el perfil de un usuario, llamar y enviar mensajes gratuitos y hasta bloquear llamadas no deseadas. Esta aplicación tuvo su estreno en el año 2015, pero luego de esa fecha, no se volvió a conocer más sobre sus características y funcionamiento.

Y estas son solo dos de las aplicaciones oficiales que ha creado Facebook pero que por diferentes motivos no han tenido la receptividad esperada. Si sabes de alguna otra herramienta diseñada por el Rey de las redes sociales, puedes hacérnoslo saber.