Facebook prueba función de perfil en modo privado en Android

Facebook está desarrollando una función que podría permitir que un usuario pueda pasar su perfil al modo privado, y por tanto, tener la capacidad de compartir las cosas más importantes sólo con aquellos a los que puedan considerar como sus mejores amigos.

De momento no se sabe exactamente cómo será su funcionamiento aunque no es tan descabellado que se esté trabajando en esta función cuando en Instagram ya está probando una función similar llamada “amigos favoritos”.



Y es que teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de contactos, donde a todos no se les puede llamar amigos, es lógico que Facebook pueda pensar en ofrecer la posibilidad de separar a los mejores amigos del resto de contactos que se pueda tener.

El hallazgo de esta función viene de la mano de Devesh Logendran, haciéndose eco TNW, encontrándola en la APK de la última versión beta de Facebook para dispositivos Android, aunque actualmente la nueva función no está operativa, de modo que el botón que posibilitaría pasar el perfil a modo privado aún no funciona.

Si bien los usuarios actualmente pueden generar diferentes listas y a la hora de actualizar estados decidir qué listas y contactos pueden tener acceso a las mismas, e incluso también pueden establecer quienes pueden ver diferentes secciones de perfil del mismo modo, el funcionamiento de las listas es bastante laborioso, siendo de difícil uso con respecto a la gestión y uso de los círculos en Google+.

Ya sólo queda por esperar a que Facebook se pueda pronunciar al respecto, teniendo en cuenta que no todas las ideas y todas las pruebas que realiza salen finalmente a la luz para el resto de usuarios, aunque sería una buena idea que Facebook siguiese trabajando en esta función para su lanzamiento público.