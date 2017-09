Crean un reloj que muestra dónde se encuentran las personas que nos importan

Kickstarter es una de las plataformas de crowdfunding más populares que podemos encontrar en Internet. Sin duda, una de las ventajas de este tipo de herramientas es que hacen realidad proyectos de lo más sorprendentes. Hoy os hablamos acerca de The Eta Clock, un reloj que nos mostrará dónde se encuentran las personas que nos importan.

The Eta Clock, cuyo nombre procede de las palabras en inglés Estimated Time of Arrival (tiempo estimado de llegada) se encuentra actualmente buscando financiación. Tal y como os adelantábamos, el objetivo del reloj no es mostrar la hora. En lugar de ello, lo que hace es decirnos donde pasan su tiempo nuestros seres queridos. Para ello, cada una de sus agujas corresponde a una persona de nuestro círculo, aguja que apuntará a doce lugares o eventos distintos: casa, amigos, fuera, de camino, extranjero, aeropuerto, perdido, hospital, clase, trabajo, gimnasio y familia.

En cuanto a su funcionamiento, el reloj estará conectado a una app que todos los miembros de la familia deberán descargar para que The Eta Clock pueda conocer su ubicación. Para ello, simplemente tendremos que añadir nuestras ubicaciones más comunes, de forma que el reloj sepa el lugar en el que nos encontramos. A modo de curiosidad, concluimos destacando que a los aficionados a la saga Harry Potter les recordará al reloj que la familia Weasly tiene en La Madriguera, cuyo concepto es exactamente el mismo.

Llegados a este punto no podemos negar el interés provocado por el reloj, que ha llamado la atención de muchos usuarios de Kickstarter. En concreto, The Eta Clock ya ha conseguido recaudar más de 21.000 de los 30.000 dólares solicitados por DC Creatives, los responsables del proyecto. Se comercializará por 500 dólares a partir de junio de 2018. Os dejamos con el vídeo:

