Llega Stride, el Slack-Killer de Atlassian

El mercado de los servicios de mensajería colaborativa se vuelve más interesante si cabe gracias al lanzamiento de Stride, perteneciente a Atlassian, compañía conocida por ser la propietaria de servicios como Trello o HipChat. De hecho, el lanzamiento de Stride podría derivar en que los usuarios puedan optar por la nueva solución en lugar de las soluciones más veteranas de la compañía.

A este respecto, la compañía incluso facilita que los usuarios de la versión en la nube de HipChat puedan migrar sus conversaciones y otros contenidos a la nueva solución. Y no es para menos, ya que Stride es una solución que funciona de manera similar a Slack, con habitaciones, mensajes privados, videoconferencia y audioconferencia multiplataforma, y mucho más. Si no fuera suficiente, también agrega capacidades de administración de tareas y la posibilidad de personalización con funcionalidades adicionales mediante extensiones.



Con respecto a Slack, una de las cosas que no integra es el soporte para hilos, ya que entienden que los hilos ofrecen algo de distracción y simplemente no funcionan, motivo por el cual no está implementado en otras soluciones. Otra característica que sí integra, aunque está disponible para los usuarios de pago, es la posibilidad de tomar el control de equipos remotos a través de la videoconferencia.

Señalar que Stride es un servicio freemium cuyas características pueden ser más que suficientes para la mayoría de las empresas, pero los usuarios de pago tendrán características adicionales, como la mencionada anteriormente o incluso también no tendrán los límite de mensajes y de almacenamiento que disponen los usuarios de la opción gratuita (hasta 25.000 mensajes, hasta 5 GB de espacio para archivos, y hasta 10 aplicaciones y bots).

Stride viene a querer ser un Slack-killer, aunque se antoja difícil despojar a Slack de su trono ya que hasta la fecha han ido apareciendo muchos otros servicios, como el caso de Teams por parte de Microsoft o Workplace de Facebook, y hasta ahora no han conseguido hacerle sombra.

Stride está disponible desde hoy mismo a través de su web oficial.