Alexa, de Amazon, ahora nos mantiene informados sobre nuestros artistas favoritos

Aquellos que aprovechan el potencial de los Flash Briefings de Alexa, para informarse sobre lo que sucede en el mundo en diferentes áreas, ahora tendrán una nueva industria en la cual incursionar.

Amazon agregó una nueva opción Today in Music, que nos permitirá recibir actualizaciones diarias de las tendencias y novedades de la industria de la música. Una variedad interesante de contenido para mantenerse informados sobre nuestros artistas favoritos, shows, giras, lanzamientos, etc.

Un detalle interesante, es que también se incluirá contenido exclusivo, proporcionado por los artistas. Esta curación de contenidos se llevará a cabo por el equipo de Amazon Music. Tal como vemos en la imagen de arriba, podemos solicitar este tipo de información a Alexa, una vez que hayamos activado Today in Music.



Podemos hacerlo mediante la app de Alexa, utilizando el comando “enable Today in Music”, o accediendo a este enlace. Según los comentarios que leemos en el feedback que ofrecen los usuarios en Amazon, no a todos les agrada la dinámica que propone Today in Music.

Obviamente, no está pensada para todo tipo de público, al igual que el resto de opciones que podemos personalizar al utilizar los Flash Briefings. Así que, si una vez que la hemos habilitado, no se ajusta a nuestro criterio, podemos eliminarla fácilmente.