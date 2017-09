Una app minimalista para crear y organizar listas de tareas

Si buscamos alternativas digitales para hacer seguimiento de las tareas o actividades que debemos desarrollar durante el día, podemos tener en cuenta soluciones como Do.

Es una aplicación para iOS, que se destaca por tener un diseño minimalista, con las opciones básicas para crear nuestras listas de tareas, sin complicarnos con funciones más complejas.

Esta app no nos permite crear carpetas, pero si deseamos llevar algún sistema de organización, podemos crear sub-listas, como por ejemplo, para crear la lista de productos que necesitamos comprar en el supermercado, las actividades que necesitamos realizar en el día, artículos que no debemos olvidar al planificar un viaje, etc.



Encontraremos opciones para señalar la frecuencia con la que deseamos que se repitan las tareas, diaria, semanal o mensualmente. De esa manera, nos ahorraremos escribir reiteradamente las tareas que forman parte de nuestra rutina.

Como detalle interesante, para dar un toque divertido y distinguir fácilmente las listas que hemos creado, tenemos la opción de darles diferentes colores muy llamativos. Y por supuesto, tendremos espacio para escribir cualquier nota adicional que deseemos agregarles a las listas.

Es una app simple y práctica. Tiene dos versiones, una gratuita, que nos permite registrar hasta 25 artículos, y la de pago.

Podemos probar la dinámica que propone Do desde App Store.