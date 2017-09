El dron Lily está de vuelta, aunque con otras características

A principios de años os informábamos de que los impulsores originales del dron Lily al final no pudieron hacer frente a la producción de unidades para satisfacer la demanda a pesar de haber obtenido unos 34 millones de dólares de los más de 60.000 clientes que se interesaron por este producto.

Ahora, una nueva compañía está relanzando una nueva versión del dron Lily llamado Lily Next-Gen. Para llegar a este punto hay que señalar que la compañía, llamada Mota Group, compró la marca y la lista de clientes el pasado mes de enero por unos 300.000 dólares para poder ahora ofrecer un nuevo modelo de dron que estéticamente es igual al modelo original pero que en la práctica no ofrece las mismas prestaciones.



En este sentido, el nuevo modelo no es impermeable, no permite ser lanzado al aire para su activación o tampoco dispone de controlador de muñeca. Eso sí, por otro lado sí dispone de otras características más habituales en los modelos de drones actuales, como grabación de vídeo a 4K a 60 fps y capacidades de seguimiento, entre otros.

La nueva generación del dron Lily se vendrá a un precio de 799 dólares en su paquete completo (499 dólares para su paquete estándar), aunque los primeros compradores se podrán beneficiar de un descuento en el que tan sólo tendrán que pagar unos 499 dólares. En cualquier caso, se trata de un modelo con características inferiores al modelo original cuyo precio está por encima de drones de características similares de marcas ya asentadas en el mercado.