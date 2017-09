Si necesitáis un logo para un grupo, una landing page o cualquier otro proyecto que no requiera algo más profesional, podéis usar alguna aplicación de creación de logos de las muchas que existen en Internet, lista que se amplía hoy con designevo.com.

Se trata de una app web que nos permite crear gratuitamente logos usando millones de iconos y cientos de fuentes ya incluidos en el sistema. Solo tenemos que usar el buscador lateral para encontrar la imagen que estamos buscando y comenzar a usar el editor.

Al contrario que otras aplicaciones semejantes, no cuenta con un sistema “mágico” de creación. No nos pide la categoría de nuestra empresa y el estilo deseado para ofrecer un puñado de alternativas, y sí nos abre el editor para que usemos nuestra creatividad desde cero, alterando formas, fuentes, colores y diseños para obtener el logo deseado.

Una vez hayamos terminado el trabajo podremos bajar el resultado de forma gratuita, sin marcas de agua, aunque piden algo a cambio: poner una referencia en nuestra web indicando cómo hemos conseguido el logo.

En realidad no ofrece nada que no pueda hacerse con un editor de imágenes clásico y los iconos de proyectos como flaticon, pero es rápido y sencillo de usar, algo que no puede decirse lo mismo de plataformas como Gimp o Photoshop.