Nest presenta un termostato inteligente más económico y sencillo

Nest Labs es una empresa de domótica estadounidense ampliamente conocida por sus populares termostatos y detectores de humo inteligentes. Si estabais pensando en adquirir alguno de los termostatos inteligentes de la compañía, estáis de enhorabuena. En las últimas horas Nest ha presentado el Thermostat E, un nuevo modelo con el que la compañía apuesta por un funcionamiento todavía más sencillo y un precio más asequible que el resto de modelos que comercializa.

Si nos centramos en algunas de las características del Thermostat E, el termostato ha sido diseñado para apagarse automáticamente cuando detecta que no hay nadie en casa. Y no solo eso, ya que también es capaz de ajustar automáticamente la temperatura por las mañanas y por las noches. Además, es posible controlarlo desde cualquier lugar a través de la aplicación de Nest, siempre y cuando tengamos acceso a Internet. En general, sus funciones rivalizan con las de los modelos más caros, pero la compañía no los ve como competidores. En lugar de ello, se trata de una forma de acercar la marca a los usuarios que se veían intimidados por los precios o la variedad de funciones de los termostatos.

Dejando de lado las características anteriores, otro de los puntos principales por los que destaca el nuevo Thermostat E es su diseño, en el que la compañía ha dejado de lado el acabado metálico y ha apostado por el uso de plástico en un elegante color blanco. Como es evidente, se trata de una medida que también ayuda a reducir el precio del producto de forma notable. Además, se adapta a la perfección en cualquier hogar, algo que quizá no sucedía con el modelo metálico.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un movimiento interesante por parte de Nest, sobre todo si tenemos en cuenta que el nuevo Thermostat E podría animar a nuevos usuarios a utilizar este tipo de termostatos. En cuanto a su precio, el Thermostat E se comercializará por 169 dólares.