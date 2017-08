What The Lens, para conocer el objetivo más adecuado a nuestro tipo de fotografía

Debido a la gran diversidad de objetivos fotográficos que hay en el mercado y teniendo en cuenta los diferentes estilos de fotografía que podemos realizar, What The Lens es una herramienta basada en la web que nos ayudará a escoger el mejor objetivo fotográfico posible acorde al tipo de fotografía que queremos llevar a cabo.

Para ello, deberemos seleccionar la marca de cámara de fotos y escoger entre las diferentes categorías existentes para obtener una relación de fotografías en pantalla. Sobre dicha relación, deberemos seleccionar unas 20 para así obtener inmediatamente la recomendación del objetivo más adecuado a nuestras pretensiones fotográficas.



A veces nos podrá ofrecer también el mejor modelo de cámara de la marca seleccionada para usar junto con el objetivo recomendado para obtener los mejores resultados o bien el objetivo fotográfico adecuado independiente del modelo de cámara que tengamos, siempre que sea de la misma marca.

What The Lens nos ofrecerá también enlaces a los sitios web de Amazon o Adorama para posibilitarnos la compra por Internet del objetivo recomendado. Quizás sólo nos ofrezca objetivos de cámara del mismo fabricante de la cámara, ya que en algunas de mis pruebas no he visto recomendaciones de otros fabricantes de objetivo compatibles.

En cualquier caso, si pretendemos hacer fotos de paisajes, de retratos, macros, o cualquier otro estilo fotográfico, What The Lens nos ayudará a obtener el objetivo adecuado acorde al tipo de fotografía que vamos a realizar.