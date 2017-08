Samsung presenta el Gear Sport, la pulsera Gear Fit2 Pro y los nuevos Gear IconX

Samsung acaba de presentar tres nuevos dispositivos: Gear Sport, smartwatch deportivo resistente al agua; Gear Fit2 Pro, pulsera deportiva con GPS y funciones inteligentes; y Gear IconX, segunda generación de los auriculares sin cables de la compañía.

Estos nuevos dispositivos ayudan a medir desde el control del ejercicio físico a la monitorización del sueño y de la alimentación, una actualización de sus wearables que incluyen nuevas funcionalidades para Gear Sport y Gear Fit2 Pro:

– Resistencia al agua y monitorización del entrenamiento acuático. Están certificados como 5 ATM por su resistencia al agua.

– Incorporan la última app para entrenamiento acuático de Speedo, Speedo On, Gear Sport y Gear Fit2 Pro permiten también controlar fácilmente las principales métricas de nado, incluyendo el número de largos, tiempo de cada vuelta, estilos y mucho más.

– Monitorización avanzada de las pulsaciones.

– Colaboran con Under Armour y Spotify, dando acceso tanto a las apps deportivas de Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun y Endomondo como al modo offline y online de Spotify.

– Detección automática de la actividad para saber si estamos andando, corriendo, montando en bici o realizando actividades dinámicas como el baile y el baloncesto.

– Motivación personalizada. El usuario puede personalizar su propio plan saludable con objetivos y alertas personalizadas.

Gear Sport

Con un diseño minimalista, bisel circular, pantalla Super AMOLED de 1,2” y una interfaz de usuario mejorada que facilita ver la información incluso cuando se está en movimiento, podremos recibir alertas de control nutricional y recomendaciones de actividad, incluso cuando estemos offline.

Diseñado con una durabilidad de nivel militar, puede personalizarse con una gran variedad de correas estándar de 20 mm fácilmente intercambiables y en distintos colores: disponible en color azul y negro. Incluye también las clásicas funciones de la familia Gear: Control de los dispositivos IoT de Samsung a través de Samsung Connect, actúa como mando a distancia, tanto para realizar una presentación con PowerPoint como para utilizar las gafas Samsung Gear VR, permite pagar con un movimiento de muñeca a través de Samsung Pay (solo con NFC).

Gear Fit2 Pro

Además de las nuevas capacidades de monitorización de las pulsaciones y para natación, la nueva Gear Fit2 Pro integra una avanzada monitorización GPS para capturar las carreras y paseos en bici con un seguimiento preciso de la actividad. La pantalla curva de 1,5” Super AMOLED de Gear Fit2 Pro y su panel táctil a color en alta resolución hacen que las actualizaciones y notificaciones en tiempo real sean más fáciles de leer.

Está disponible en negro y rojo.



Gear IconX

Los auriculares inalámbricos IconX permiten transferir las canciones desde un smartphone Samsung o un PC, o accediendo a los temas favoritos a través de una conexión Bluetooth. Los auriculares son también una nueva conexión a Bixby. Con un simple movimiento de tocar y mantener apretado el auricular, el usuario puede utilizar su voz para controlar su música o su teléfono, sin ni siquiera tenerlo en la mano.

El nuevo diseño llega en negro, gris y rosa.

Gear IconX monitoriza automáticamente las rutinas en carrera, y también incluye la función Running Coach que puede activarse simplemente apretando el auricular para obtener actualizaciones de audio sobre el progreso del ejercicio, en tiempo real y sin necesitar el teléfono. Con capacidad de carga rápida y una batería de mayor duración (hasta cinco horas de reproducción simultánea y siete horas de reproducción independiente de música) y con un almacenamiento interno de 4 GB, permite escuchar música de forma autónoma y sin interrupciones.