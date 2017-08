PayPal lanza su tarjeta de crédito en efectivo para comprar en Internet y tiendas físicas

PayPal, el popular servicio de pagos a través de Internet con más de 210 millones de usuarios en todo el mundo, en asociación con Synchrony Financial ha presentado la nueva tarjeta de crédito PayPal Cashback Mastercard, la que llama a ser “la mejor tarjeta de crédito en efectivo” y la cual sólo podrán usar los miembros registrados de Paypal.

La idea es que los usuarios puedan utilizar esta tarjeta de crédito tanto en sus compras por Internet como a través de tiendas físicas donde acepten tarjetas MasterCard.



En este sentido, por cada compra que se realice, Paypal ofrece un 2% de reembolso en efectivo. Se trata de una tarjeta de crédito de recompensas que, acorde a Paypal, se difiere de otras tarjetas de créditos de recompensas en que no hay límite de reembolso anual, no hay cantidad mínima de reembolso, no hay restricciones sobre cómo gastar las recompensas en efectivo y no tiene fecha de vencimiento.

PayPal Cashback Mastercard cuenta con todas las protecciones y garantías de Paypal como de MasterCard. Todas las tarjetas se agregarán automáticamente a la cartera de Paypal de los usuarios.

A este respecto, los usuarios podrán hacer uso de la misma desde el mismo instante en que sean aprobadas, esto es, podrán hacer uso de la tarjeta aprobadas incluso antes de que lleguen a sus manos.

Con ello, desde Paypal se asegura de poder expandirse incluso en aquellos puntos de venta donde ya se está comenzando a usar los sistemas de pagos móviles, y por otro, permitirá obtener un aumento de los pagos por Internet y en tiendas teniendo en cuenta que la disponibilidad de una tarjeta de crédito hace que los usuarios consuman más que aquellos que no dispongan de ella.