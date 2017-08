Mashup Template, colección gratuita de plantillas web para uso comercial

Si queréis poner en marcha una página web pero no contáis con demasiados conocimientos de desarrollo y diseño, en Internet existen multitud de plantillas que podemos utilizar de forma gratuita. A pesar de ello, muchas no cuentan con la calidad necesaria y no podemos usarlas con fines comerciales. Hoy os hablamos sobre Mashup Template, una colección gratuita de elegantes plantillas web aptas para uso comercial.

Tal y como podéis comprobar en el enlace que os indicamos al final del artículo, las plantillas que encontramos en Mashup Template tienen un aspecto de lo más profesional. Sin duda, lo mejor de todo es que se trata de plantillas que podemos personalizar al 100%, lo que supone todo un punto a favor. Por supuesto, el diseño es responsive, adaptándose a todo tipo de pantallas sin ningún tipo de problema.

Al igual que otras plataformas similares, Mashup Template nos permite previsualizar las diferentes plantillas de la web para que podamos comprobar su funcionamiento en tiempo real sin necesidad de descargarlas. Una vez nos hayamos decantado por una en concreto solo tendremos que hacer clic en el botón “Download” para descargarla, teniendo la opción de hacerlo en HTML, Sketch y NPM.

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, no podemos negar que se trata de un recurso de lo más útil para nuestros proyectos personales. Si os ha llamado la atención, podéis echarle un vistazo a las plantillas disponibles a través de la web de Mashup Template. Totalmente recomendada.