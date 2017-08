Milkr, para compartir visualmente ideas, pensamientos y conocimientos

El uso de herramientas online con las que gestionar y representar gráficamente cualquier tipo de información es cada vez más habitual. Hoy os hablamos sobre Milkr, una herramienta web que nos permite compartir de forma sencilla ideas, pensamientos y conocimientos.

En concreto, el objetivo de los creadores de Milkr es hacer de la gestión de información algo más amigable. La idea es que desde el primer minuto podamos empezar a dibujar nuestras ideas, conectando de forma visual los temas relacionados y destacando los puntos clave. Uno de sus puntos fuertes es que permite recopilar información de cualquier lugar, por lo que podremos añadir enlaces, fotos, vídeos…

A pesar de que podemos crear nuestros propios paneles de información de manera totalmente gratuita, es importante tener en cuenta que será necesario pagar por un plan premium si no queremos que nadie más acceda a la información. Evidentemente, el modelo gratuito es de lo más útil para todos aquellos momentos en los que queremos colaborar en la gestión de información no confidencial, como trabajos de clase, planificación de viajes, etc. Aun así, dado que Milkr se encuentra en fase beta, todas sus características son gratuitas por el momento.

Sin duda, nos encontramos ante una herramienta de lo más útil a la hora de representar gráficamente la información sobre un tema determinado con el objetivo de recibir feedback. Si pensáis que puede resultaros de utilidad, podéis echarle un vistazo desde la web de Milkr. Os dejamos con un breve vídeo explicativo: