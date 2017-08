Una web que muestra los vídeos musicales de lo que escuchamos en Spotify

Si acostumbráis a escuchar los temas de Spotify desde su versión web, y sois aficionados a los vídeos musicales, ahora ya tenéis la solución perfecta en spotifyvideo.xyz.

Se trata de un nuevo proyecto creado por un aficionado al mundo de la música, sin relación con el propio Spotify, que usa la API del servicio para buscar en tiempo real el vídeo musical correspondiente a la canción que estamos escuchando.



Para usarlo solo tenemos que identificarnos con nuestra cuenta de Spotify y seleccionar la lista o tema deseado, spotifyvideo se encargará de capturar la información y buscar en youtube por el vídeo adecuado, un rastreo que realizará cada 10 segundos.

Si la canción no tiene ningún vídeo musical en Youtube, no mostrará ningún resultado, y si el título está asociado con un vídeo diferente al deseado, no tendremos como cambiarlo, ya que la comunicación entre las dos APIs se realiza en función del texto del título de la canción.

La aplicación es gratuita, pero, como suele ocurrir en estos casos, se aceptan donaciones para poder mantener el sitio en funcionamiento. Ya que depende de las APIs tanto de Youtube como de Spotify, es posible que en algún momento deje de funcionar, aunque no parece violar ningún término de uso de ninguna de las dos plataformas.